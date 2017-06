Het recht om een wapen te dragen? Na Londen is de tijd rijp voor de discussie

Nu Theresa May heeft aangekondigd het internet te willen gaan reguleren en de mensenrechten ondergeschikt te willen maken aan de strijd tegen terreur, lijken onze vijanden een eerste overwinning te behalen op de rechtsstaat, schrijft Gaspar Koenig, de Franse professor in filosofie en voorzitter van de denktank Génération Libre, in een opiniestuk in de Franse zakenkrant Les Echos (“Faire face à l’ubérisation du terrorisme“):

“Toch bestaat een liberaal antwoord op de uberisering van het terrorisme. Die oplossing is verre van onschuldig en er is dan ook nood aan een open en methodisch debat over een onderwerp dat taboe is onder velen: het recht op zelfverdediging. […]

In artikel 2 van de Verklaring van de Rechten van de Mens wordt veiligheid als een van de 4 natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens vermeld.

De uberisering vernietigt monopolies; in dit geval dat van het legitieme geweld

Wanneer de overheid om puur technische redenen niet meer in staat is om die veiligheid te garanderen (de Londense politie had 8 minuten nodig om op de plek van het onheil te raken), is het logisch dat we ons fundamenteel recht om ons leven (maar ook dat van onze naasten of vrienden) te beschermen in eigen handen nemen. De uberisering vernietigt monopolies; in dit geval dat van het legitieme geweld (politie).

[…] De aanwijzingen die door de politie worden gegeven zijn duidelijk: vluchten, zich verstoppen, verwittigen. Daar zou aan toegevoegd moeten worden: « terugslaan ». Deze wijziging is cultureel gewelddadig en betreurenswaardig, maar ze is onvermijdelijk.

Noord-Amerikaanse excessen met wapens voorkomen

[…] Daarnaast zijn er de operationele middelen die de burgers ter beschikking krijgen. Politieagenten mogen hun wapen al dragen wanneer ze niet van dienst zijn. Vermits men opnieuw over een burgerwacht en over militaire dienst praat, moet de vraag worden gesteld aan wie, hoe en onder welke omstandigheden, dat recht onder de bevolking kan worden uitgebreid en dat binnen een streng kader dat Noord-Amerikaanse excessen voorkomt.

Gaat het hier – eerder dan om een terugkeer naar de barbaarsheid – niet om een manier om opnieuw macht te geven aan de civiele samenleving en zin aan het burgerschap?”