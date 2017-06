Sociale media geen prioriteit voor executives van grote bedrijven

Slechts een minderheid van de chief executives van de grote bedrijven is actief op sociale media. Dat blijkt uit een onderzoek van Domo en Ceo.com naar het sociale mediagedrag van de chief executives van de vijfhonderd grootste ondernemingen uit de rangschikking van het magazine Fortune.

Vastgesteld werd dat slechts 40 procent van de betrokkenen het voorbije jaar actief waren op één van de zes grote sociale netwerken.

Linkedin was met een score van 35 procent bij de bedrijfsleiders het meest populaire platform. Slechts 13,8 procent was actief op minstens twee sociale netwerken en amper 3 procent had activiteiten op minstens drie kanalen.

“Hoewel bij de executives van de grote ondernemingen sinds begin dit decennium wel een lichte toename in het sociale mediagebruik kon worden gemeld, was er vorig jaar duidelijk sprake van een stagnatie,” benadrukken de onderzoekers.

“Ook het feit dat er bij de grote ondernemingen vorig jaar vijfenzeventig nieuwe toplui zijn aangetreden, heeft die trend niet kunnen veranderen.” Linkedin kon vorig jaar nog wel een groei met 3 procentpunt registeren.

Twitter

Na Linkedin blijkt Facebook met een score van 8 procent bij de executives het meest populaire sociale netwerk te zijn, maar tegenover het jaar voordien is die groep wel met 3,4 procentpunt ingekrompen. Wel wordt benadrukt dat driekwart van de Facebook-accounts tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar inactief bleven.

Op de derde plaats staat Twitter met een score van 7,2 procent. Wel kon op meer dan twee op drie accounts vorig jaar geregeld activiteit worden waargenomen. Twitter blijft daarmee één van de sociale mediakanalen die door executives in werkelijkheid het vaakst wordt gebruikt.

Vooral executives uit technologie, retail, media en entertainment tonen de grootste sociale netwerkactiviteit. Dara Khosrowshahi van Expedia is de enige executive met accounts op vijf sociale netwerken. Tim Cook van Apple heeft op Twitter het grootste aantal volgelingen. (mah)