Superrijken betalen nog minder belastingen dan gedacht

De ontwijking van belastingen is extreem geconcentreerd. Bovendien wordt de inkomensongelijkheid meestal gevoelig onderschat.

Dat is de conclusie van een onderzoek van de economen Norwegian University of Life Sciences, de University of Copenhagen en de University of California naar het fiscale gedrag in Denemarken, Noorwegen en Zweden.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat het gemiddelde Scandinavische gezin in het midden van het voorbije decennium 3 procent te weinig belastingen zou betalen, maar bij het rijkst procent van de bevolking – met een nettovermogen van minstens 2 miljoen dollar – loopt die kloof op tot ongeveer 10 procent.

“Wanneer naar het 0,01 procent rijkste gedeelte van de populatie – met een nettovermogen van minstens 40 miljoen dollar – wordt gekeken, worden zelfs gemiddeld 30 procent te weinig belastingen betaald,” benadrukken de economen Annette Alstadsaeter, Niels Johannesen en Gabriel Zucman.

Groeimarkten

Bovendien kon worden vastgesteld dat slechts 2 procent van de vermogens van de Scandinavische gezinnen in offshore locaties zijn opgeslagen. Wereldwijd zou er sprake zijn van een gedeelte van 4 procent.

Er wordt aan toegevoegd dat de globalisering de rijken nog verder heeft bevoordeeld, aangezien kapitaal beter werd gecompenseerd dan arbeid. “Bovendien biedt de globalisering de rijke bevolkingsgroepen ook meer mogelijkheden om zijn vermogens te beperken,” stippen de onderzoekers aan.

Volgens de berekeningen van de economen is het 0,01 procent rijkste deel van de bevolking van de wereld eigenaar van ongeveer 50 procent van de totale vermogens die offshore zijn opgeslagen. Bovendien wordt aangevoerd dat deze groep ongeveer 25 procent van zijn totale rijkdom voor de fiscale autoriteiten verborgen houdt.

Er wordt echter aan toegevoegd dat de cijfers in werkelijkheid wellicht nog gevoelig hoger liggen. Vooral in groeimarkten is het volgens de economen moeilijk om een efficiënte fiscale controle te organiseren. (mah)