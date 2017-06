Vlaanderen trekt steeds meer Waalse gezinnen aan

Het voorbije jaar hebben 9.198 Waalse gezinnen zich in Vlaanderen komen vestigen. Dat betekende een stijging met ongeveer 25 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Daarmee werd een trend verder gezet die pas sinds het midden van dit decennium kon worden opgemerkt. Het fenomeen moet worden toegeschreven aan de grotere aantrekkingskracht van de Vlaamse arbeidsmarkt op Franstalige werknemers.

Ook een aantal overheidsmaatregelen zouden volgens waarnemers een impact kunnen hebben gehad op de Belgische binnenlandse migratie.

In het verleden moest bij de binnenlandse migratie constant een netto trafiek van Vlaanderen naar Wallonië worden opgemerkt. Twee jaar geleden kon voor de eerste keer een ommekeer worden opgemerkt. Die nieuwe trend heeft zich ook volgend jaar verder doorgetrokken.

N-VA

Volgens de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) kunnen daarvoor verschillende redenen worden geciteerd. Daarbij wordt in eerste instantie gewezen op de impact van de woonmobiliteit.

Steeds meer Franstaligen hebben de voorbije jaren in Vlaanderen tewerkstelling gevonden, waarna vaak een verhuis volgt omdat men de confrontatie met de fileproblematiek zoveel mogelijk wil vermijden.

Anderzijds wordt ook gewezen op de impact van een aantal overheidsmaatregelen. Daarbij wordt opgemerkt dat de registratierechten op de aankoop van een woning in Wallonië nog altijd duurder uitvallen dan in Vlaanderen. Ook wordt gewag gemaakt van een sterk verschil in successierechten.

De Waalse journalist Christophe Deborsu voegt er in het radioprogramma De Ochtend (VRT) aan toe dat vele Walen zich ook aangetrokken voelen door de sterkere economische groei van Vlaanderen, dat volgens hem bovendien ook over een beter onderwijs beschikt.

Ook zouden steeds minder Walen het Vlaamse beleid onder invloed van de N-VA vrezen.

Het voorbije jaar verhuisden anderzijds 7.016 Vlaamse gezinnen naar Wallonië. Dat betekende weliswaar een stijging met 3,8 procent tegenover het voordien, maar tegenover de periode daarvoor is wel een dalende trend duidelijk.