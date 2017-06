Hoe ontstaat nieuws? Alle redacties werken volgens het watervalprincipe: het “belangrijkste” van boven, tot het onderste van de tafel valt (bekend als “Drop the dead donkey”). Maar wat is het belangrijkste? Juist: dat waarvoor men denkt dat mensen een krant kopen. De ontstellende gedachte bij de terreuraanslagen is gewoon dat ze mediageniek zijn.

En wat willen wij lezen? Oorlogen zijn er altijd en overal, we zijn ze beu; rampen zijn er ook om de zoveel tijd, die ons doen wenen maar waar niemand iets kan aan doen; en mannen die hun gezin ombrengen uit jaloezie, geeuw.

Maar een mengvorm van de drie, gekken die uit het niets opduiken met een vrachtwagen om op een mensenmassa in te rijden, wat dan naderhand een oorlogsdaad blijkt waarin god himself de hand heeft,- ja, dat is weer eens wat anders, vooral omdat het serieel terugkomt, haast als afleveringen van een reality-soap.

Steevast gevolgd door een rouwproces met kaarsjes en ingetogen commentaarstem.

Het commerciële model van de hedendaagse krant, opgejaagd door de sociale media en als “leugenpers” betiteld, bevordert ontegensprekelijk deze dwangmatige focus op zich herhalend crimi-rampnieuws met een hoge impact op het collectieve onderbewustzijn. Maar ook omgekeerd, zijn de mainstreammedia onmisbaar voor het verspreiden van de fatale boodschap, tot en met de copycat-fenomenen van sociopaten die zich een Jihad-pak aanmeten.

De media leveren de handleiding voor amateur-terroristen. En na afloop kennen ze een label toe. Heeft een organisatie zoals IS, met trouwens een zeer professionele communicatiestrategie die een goede, westerse educatie doet vermoeden, eigen media en kanalen, o.m. via twitter en youtube,- het zijn uiteindelijk nog altijd de televisie, de reguliere pers en de betere nieuwssites die het nieuws “homologeren” en authentiek moeten verklaren. En dat doen ze ook, met veel toewijding. Telkens weer.

Het is alleen door die wisselwerking dat de top van de nieuwshiërarchie al maanden, zo niet jaren, vrijwel rond één cluster draait: islam-terrorisme. Nu ook met beelden, aangeleverd door de organisatie zelf: zowel VRT als VTM gebruikten de door IS gemaakte en verspreide videobeelden van de recente aanslagen in Teheran. De dader is tevens de reporter op het terrein. Nog levensechter, alsof u erbij was, en uiteraard druk gedeeld op Facebook door mensen en organisaties die ook nog maar één thema schijnen te hebben.

Quarantaine

The six degrees of separation dus, in zijn meest decadente vorm: in een wereld waar iedereen met iedereen verbonden is, valt er aan zo’n supermeme niet te ontsnappen. Chapeau voor de bedenkers. Er zit een ironie in het feit dat de meest barbaarse organisatie met een middeleeuws denkkader de principes van de moderne communicatie feilloos beheerst. Dat is zelfs bepaalde reclamelui niet ontgaan, die met een zekere bewondering het systeem analyseren… om het ooit te kopiëren?

Andermaal: quid als we gewoon met dat terreurnieuws doen wat een firewall van een pc met virussen doet: blokkeren? Of heel summier, sec, in quarantaine plaatsen op bladzijde twaalf, tussen de gebroken armen en benen? Is dat dan zelfcensuur, of leggen we de bron droog? De auteur Johan Sanctorum publiceert op zijn blog Acta Sanctorum. Deze opinie vertolkt enkel zijn mening. Een meer uitgebreide versie van deze column staat hier