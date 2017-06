In Kopenhagen rijden meer fietsen dan wagens en dat wordt een probleem

In Kopenhagen rijden sinds vorig jaar voor het eerst meer fietsen rond dan wagens. De Deense hoofdstad telt nu 265.700 tweewielers tegen 252.600 wagens

Dat zorgt ondertussen voor problemen op de rijweg, waar fietsers moeten vechten voor een plaatsje op het fietspad, wat de agressiviteit doet toenemen en ook het aantal ongevallen tussen fietsers de hoogte heeft ingejaagd.

Volgens de Deense Fietsersfederatie en de toerismeorganisatie Wonderful Copenhagen begint het aantal lokale fietsers en hun vaak roekeloos gedrag een gevaarlijk en intimiderend klimaat te scheppen.

De stad heeft nu 5 elektronische schermen geïnstalleerd waarop fietsers informatie kunnen terugvinden over de aanbevolen fietspaden, waar zich de minste drukte voordoet. De schermen geven ook informatie over werken en omleidingen.

Verder maakt het stadsbestuur werk van de verbreding van de fietspaden en een betere signalisatie. Dat is een absolute prioriteit, want nadat het aantal fietsers de voorbije 20 jaar met ruim 68% toenam, worden tegen 2025 nog eens 20% meer fietsers verwacht.

Fietshyperactiviteit

Niet enkel de lokale inwoners hebben last van fietshyperactiviteit, ook toeristen zeggen bang te zijn voor het agressieve karakter van de massa fietsers. Naarmate hun aantal toeneemt, wordt hun gedrag bedenkelijker en zijn er meer incidenten, waarbij fietsers elkaar de pas afsnijden en tegen elkaar aanbotsen. Zelfs voor een ongetraind oog is het evident dat Kopenhagen de grote aantallen fietsers niet langer aankan; in de ganse stad heerst een latent tekort aan fietsenstallingen en wordt elke vrijstaande paal gebruikt om er een reeks fietsen aan de ketting te leggen.

De Deense Fietsersfederatie overtuigde het stadsbestuur om meer en bredere fietspaden aan te leggen door te stellen dat de situatie ronduit gevaarlijk was. ‘Maar door te stellen dat fietsen gevaarlijk is schiet de federatie zichzelf in de voet,’ zegt mobiliteitsexpert Mikael Colville-Andersen. ‘Ze moeten in termen van oplossingen denken en een fiets zien als een product dat – net als elk ander – moet verkocht worden. Dat betekent dat je de positieve aspecten van fietsen moet onderstrepen.’