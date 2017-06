Een grotere nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent meestal minder goed nieuws voor de aandeelhouders.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida Atlantic University op basis van een analyse van een groep bedrijven sinds het begin van de jaren negentig.

De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen een negatieve impact heeft op de algemene prestatie van de onderneming en de efficiëntie van de investeringen.

Er wordt aan toegevoegd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen het bedrijf afleidt van zijn kerndoelstellingen.

“Vaak zal moeten worden vastgesteld dat initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen een negatieve impact hebben op de winstmarge van het bedrijf,” benadrukt onderzoeksleider David Javakhadze, professor economie aan de Florida Atlantic University. “Een focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ten koste van de aandeelhouders.”

Afleiding

Er moest volgens de onderzoeker worden vastgesteld dat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen vaak kansen worden gemist omdat het bedrijf een aantal interessante opportuniteiten moet laten voorbijgaan die op langere termijn zullen leiden tot verliezen voor de aandeelhouders.

“Bij investeringen moet het bedrijf zich focussen op groeimoeilijkheden,” betoogt professor Javakhadze. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen verstoort echter die relatie omdat een pakket middelen wordt afgeleid.”

Wel merkt de onderzoeker op dat die verstoring meestal beperkt blijft wanneer de compensatie van de chief executive rechtstreeks is gelinkt aan de aandelenkoers of wanneer het bedrijf over een grote reserve middelen kan beschikken.

“Het probleem is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van tijd,” zegt de onderzoeker. “Een chief executive moet zich kunnen toeleggen op groeikansen, maar wordt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen door andere projecten afgeleid.”

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan misschien goed zijn voor de samenleving en zelfs voor de managers, maar is zeker niet goed voor de aandeelhouders,” concludeert David Javakhadze. (mah)