Autonoom vrachtschip kan 3 maanden op zee zonder bemanning

In Japan ontwikkelen verscheidene scheepswerven technologieën die in de toekomst autonome scheepvaart mogelijk zou zou moeten maken. Dat heeft de Japanse zakenkrant Nikkei gemeld.

De schepen zouden geen bemanning meer behoeven en zouden op het internet-of-things beroep doen om de nodige data te verzamelen – zoals weersvoorspellingen en scheepvaartinformatie – die hen de kortste en veiligste route kunnen aanbevelen.

Gehoopt wordt dat deze autonome schepen tegen het midden van het volgende decennium hun debuut zouden kunnen maken.

Onder meer Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen zouden aan de ontwikkeling van de technologie werken.

De Japanse constructeurs zouden plannen hebben om minstens tweehonderdvijftig autonome schepen te bouwen. De bedrijven hopen daarmee het risico op ongevallen sterk te kunnen verminderen. De inspanningen zouden bovendien het aandeel van Japan in de wereldwijde vloot in sterke mate kunnen opvoeren.

Noorwegen

Motorenbouwer Rolls-Royce gaf eerder al te kennen bereid te zijn om zijn kennis ter beschikking te stellen voor de bouw van autonome schepen. In eerste instantie zouden autonome vaartuigen voor lokale diensten worden inzet, maar tegen het midden van de jaren dertig zouden zelfsturende oceaanschepen voor grote internationale routes moeten worden ingezet.

“De technologie voor de bouw van autonome schepen bestaat al,” benadrukt Oskar Levander, vice-president maritieme innovatie bij Rolls-Royce. “Tegen eind dit decennium al zal een eerste onbemand vrachtschip kunnen uitvaren.”

In de plannen van Rolls-Royce worden de autonome schepen vanuit een controlecentrum op de wal gestuurd. Aan boord zal niemand meer te vinden zijn. In de Japanse versies zou echter in het begin nog wel een kapitein en een kleine bemanning meevaren.

Ook de Europese Unie werkt aan toepassingen van onbemande maritieme navigatie, terwijl Noorwegen plannen heeft om volgend jaar een autonome elektrische autoferry in te zetten op drie binnenlandse verbindingen. (mah)