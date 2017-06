Vragen rond de bedrijfscultuur binnen een onderneming is voor een belangrijk aantal werknemers een reden om een vacature naast zich neer te leggen.

Dat blijkt uit een studie van het platform Hibob bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië.

Het onderzoek toonde dat 47 procent van de ondervraagden een werkaanbieding heeft geweigerd omdat hij zich niet kon vinden in de bedrijfscultuur van de onderneming of het team waarin de kandidaat zou worden opgenomen.

De onderzoekers stellen anderzijds vast dat ontevredenheid over het geboden salaris slechts op de vierde plaats kwam bij de redenen om een baan te weigeren.

De kandidaat zal het aanbod immers sneller afwijzen wanneer hij ervaart dat het uiteindelijke aanbod niet in overeenstemming lijkt met de beloftes die in de vacature werd gedaan of wanneer hij de indruk heeft dat de functie uiteindelijk geen positieve impact zal hebben op de verdere ontwikkeling van zijn carrière.

Meerkost

In het onderzoek kon verder worden opgemerkt dat mannen sneller geneigd zijn een werkaanbieding te weigeren dan vrouwen. De categorie tussen zestien en vierentwintig jaar blijkt minder geneigd te zijn een baan te weigeren dan de oudere leeftijdsgroepen. Rekruteerders die met een vijfenvijftigplussers worden geconfronteerd, lopen daarentegen het grootst risico op een afwijzing.

Rekruteerders krijgen vaak de suggestie om tijdens het wervingsproces geregeld de bedrijfscultuur van de potentiële werkgever te berde te brengen, zodat de kandidaten een goed inzicht hebben in de omgeving waarin ze zullen terechtkomen en ook een groot personeelsverloop zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.

Uit het onderzoek van Hibob blijkt dat ook voor de werknemer de bedrijfscultuur van cruciaal belang is. Tevens wordt erop gewezen dat een gebrek aan overeenstemming tussen het bedrijf en de werknemer aan de organisatie – met inbegrip van een hoog personeelsverloop – een surplus tussen 50 procent en 60 procent bovenop het salaris zal kosten. (mah)