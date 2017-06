In Teheran staat een huis met een voorgevel die zich aanpast aan het weer

De Iraanse hoofdstad Teheran heeft een lastig klimaat. Omdat het tussen de bergen en woestijn in ligt is het er extreem warm in de zomer, maar net zo koud in de winter, wanneer in de stad altijd veel sneeuw valt. De geschiedenis wil dat de Iraanse woningen dan ook twee woonkamers hebben: eentje voor de zomer en eentje voor de winter.

Daarvoor is veel ruimte nodig en het mag niet verwonderen dat de lokale architectenfirma Next Office een oplossing bedacht : een voorgevel met roterende kamers, die zo kunnen worden gericht dat ze in de zomer de wind opvangen, maar in de winter net de warmte binnen houden.

Ze ontwierpen verschillende ‘blokken’, die alle een deur aan de zijkant hebben. Die deur sluit aan op het terras aan de rechterkant wanneer ze open staat. Is het blok naar binnen gericht dan sluit de deur aan op de binnenkant van het huis. De keuken, het kantoor en de gastenkamer werden op die manier ontworpen.

De roterende onderdelen werden gemaakt door het Duitse bedrijf Bumat, waarbij een systeem wordt gebruikt dat zijn nut al bewees in theaters en autosalons.

Deze constructie vergt uiteraard vouwbare balustrades op de terrassen, die zich aanpassen aan de op dat moment gekozen façade.

Ook de rest van het huis is niet fout

Los van dat concept is ook de rest van het huis niet fout: aan de voorkant is een ondiep stukje water dat er voor zorgt dat er in de diepe kelder altijd natuurlijk licht is, maar dan zoals alleen bewegend water dat kan doen.

Ook de rest van het huis loont de moeite. Zo is de ruimte onder de grond en naar achter toe erg groot. Als er plek is voor een extra zwembad, fitnessruimte, aparte gastenverblijven en een master bedroom en living room (verder door naar achteren) heb je wel wat bewegingsruimte. Door de roterende blokken is het mogelijk om het huis zo open of dicht te maken als de eigenaars willen, al geven de architecten toe dat dit meer met stijl te maken heeft dan met temperatuur, want met een huis als dit heb je de koeling en verwarming ook wel geregeld, roterende ruimtes of niet.

Afbeeldingen © Parham Taghioff [Deze bijdrage verscheen eerst op [Deze bijdrage verscheen eerst op Dutchcowboys.nl