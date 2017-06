Trump, de man die goud in lood zal veranderen?

In zijn maandelijkse column in De Tijd (“ De omgekeerde Midas “) analyseert Econopolis-econoom Geert Noels deze week de beleidsplannen van Donald Trump.

Die haalde in november een totaal onverwachte overwinning op de Democratische kandidate Hillary Clinton, door zijn campagne te richten op de naar zijn zeggen ‘forgotten people’, de blanke Amerikanen in de Rust Belt, die volgens de New Yorkse vastgoedmagnaat de grote verliezers van de globalisering zijn.

“Toch zal de beleidsstrategie van Trump de situatie van de middenklasse niet verbeteren,” schrijft Noels: “alleen een grondige hervorming van het fiscale systeem ten gunste van de midden- en vooral de onderklasse, zal daar iets aan kunnen veranderen.

De vastgoedmagnaat is echter allergisch voor herverdelende maatregelen, hij begrijpt totaal niet dat die de stabiliteit en langetermijnwelvaart stimuleren.”

Bernie Sanders

Een mening die in de weekendeditie van de Financial Times wordt gedeeld door de Amerikaanse politicus Bernie Sanders:

“Ik denk dat Trump behoorlijk slim is- op zijn eigen manier en om zijn eigen redenen. [..] Trump gaat nu voornamelijk de agenda van mensen als de gebroeders Koch (een familie van Amerikaanse industriëlen en investeerders; de broers worden gezien als twee van de belangrijkste financiers van Amerikaans ultrarechts, nvdr.) doorvoeren. Dat betekent zowat elk groot (herverdelings)-programma stopzetten dat sinds Franklin D. Roosevelt is ingevoerd om werkende mensen, ouderen, kinderen, zieken en armen te helpen, en om gelijktijdig massale belastingverminderingen toe te kennen aan rijken en grote bedrijven. In dit budget heeft Trump nog geen besparingen in de Amerikaanse pensioenregelingen voorgesteld, maar ik heb geen enkele twijfel dat die er aan komen.”

Make China Great Again

Ook van Trumps kijk op de wereldeconomie is Noels niet onder de indruk. Met name zijn visie op China, zijn afkeer van technologie en Silicon Valley (“Technologiebedrijven zijn een magneet geweest van al het toptalent in de wereld, en daardoor zijn honderden wereldbedrijven in de VS opgericht.[…] De recente steile opgang, die vooral te danken is aan de technologiebedrijven, leidt tot een herwonnen aantrekkingskracht van alle Amerikaanse activa, inclusief de dollar, als veilige haven voor kapitaal op zoek naar stabiliteit en rendement.”) en zijn scepticisme ten opzichte van de klimaatverandering, zullen uiteindelijk vooral China in de kaart spelen, besluit de Antwerpse ondernemer-econoom: