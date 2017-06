5 handige gadgets voor je zomervakantie

Weet jij al waar je komende zomer op vakantie gaat? Welke bestemming je ook kiest, dit zijn vijf leuke, handige en toffe gadgets die je mee zou kunnen nemen in je koffer! 1. Luminoodle lampjes Ga je kamperen, backpacken of roadtrippen dan is dit een hele toffe gadget: Luminoodle light rope. Een waterproof en flexibel koord met lampjes dat je kunt ophangen waar jij maar wilt. Super leuk – en handig – om je tentje mee te versieren of om om de ladder naar je daktent vast te maken. Deze Luminoodle is namelijk niet allen handig als extra licht, maar het ziet er in het donker ook heel erg tof uit!

2. BeachSheetz Een lekker groot kleed waar je helemaal – van top tot teen – op kunt liggen, waarvan de hoekjes op hun plaats blijven liggen en dat niet heet wordt in de zon. BeachSheetz heet dat kleed, een Kickstarter-campagne die een enorm succes bleek te zijn. Aan je BeachSheetz zit een klein tasje vast waarin je ‘m kunt opbergen, maar dat groot genoeg is om ook nog andere spullen mee te nemen, naar het strand bijvoorbeeld. De hoekjes zijn een beetje verzwaard zodat ze goed blijven liggen en er geen onnodige hopen zand op je kleed komen. Dat tasje om ‘m in mee te nemen verandert in een zakje waarin je waardevolle spullen uit het zicht kunt opbergen. Super licht en gewoon perfect voor op vakantie. Het is wel Kickstarter, dus je moet nog heel even geduld hebben: in augustus worden bestellingen geleverd.

3. Lichtgewicht duikfles Scorkl

Snorkelen en duiken zijn sowieso een van de leukste dingen om te doen (check ook de beste snorkelspots!), maar als het gaat om duiken is dat ook weer een hoop gedoe. Je hebt normaal gesproken zware zuurstofflessen nodig om een tijdje onder water te blijven, maar met Scorkl is dat niet nodig. Met deze lichtgewicht duikfles kun je tien minuten onder water blijven en je kunt ‘m zelf ook bijvullen. Ook dit is een Kickstarter-campagne (doel ruimschoots behaald).

4. Onderwaterfoto’s maken met Lenzo Er zijn genoeg hoesjes op de markt waarmee je je smartphone mee onder water kunt nemen, maar Lenzo is echt tof. Je schuift je telefoon in de cover en daarna kun je ‘m gewoon normaal gebruiken tot 100 meter diep. Handig is dat er een soort mechanisme in de cover zit die het toelaat dat je de touchscreen-functies van je iPhone gewoon kunt gebruiken. Het leuke: zo kun je dus bijvoorbeeld livestreamen via Facebook dat je aan het snorkelen bent op Hawaï!

5. Kleine maar fijne drone: DJI Spark DJI is hét drone-merk van dit moment en precies op het juiste moment – vlak voor de zomer – komen ze met hun meest compacte drone tot nu toe: de Spark. Klein en dus handig om mee te nemen en hij kan tot vijftien minuten in de lucht blijven. Het gaafste is de nieuwe sensor die aan de voorkant zit en die het mogelijk maakt om de Spark te besturen met handgebaren. Vanaf juli wordt ‘ie geleverd en dat is dus mooi op tijd voor de zomervakantie!

De auteur Marloes de Hooge is editor in chief van DutchCowboys.nl en Travelvalley.nl. Ze is gek op schrijven, reizen en hardlopen. Momenteel werkt ze aan haar eerste boek.