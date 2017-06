Overheid legt klacht neer tegen Donald Trump

De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten Maryland en Washington DC hebben een klacht neergelegd tegen president Donald Trump. Beide verdenken de president er van een inbreuk te hebben begaan op de ‘emoluments clausule’, die verbiedt dat bedrijven die eigendom zijn van Trump betalingen aanvaarden van buitenlandse regeringen. Die clausule staat in de Amerikaanse grondwet.

Ze luidt als volgt:

“No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.”

Het is niet de eerste rechtszaak die om die reden tegen de president wordt ingeleid, want eerder had de ethische waakhond Citizens for Responsibility and Ethics dat al gedaan. Ook een restaurant in Washington DC had in maart klacht neergelegd omdat het vorig jaar geopende Trump International Hotel in de Amerikaanse hoofdstad zou profiteren van zijn banden met de president. Het verschil met voornoemde zaken is dat nu de aanklager de overheid zelf is.

Het Trump International Hotel in Washington

Dat het Trump International de naam van de president te gelde maakt kan moeilijk worden ontkend. De ambassade van Koeweit organiseert er nu evenementen voor buitenlandse diplomaten. Die evenementen werden vroeger in het Four Seasons Hotel gehouden. Ook Saoedi-Arabië en Turkije zijn vaste klanten bij het Trump International. Volgens de Washington Post maakte Trump sinds hij president is al meer dan eens zijn opwachting in het hotel om er gasten te begroeten.

“Dat maakt dat het hotel zaken afsnoept van met belastinggeld gefinancierde congrescentra in DC en Maryland”, aldus de procureurs Karl Racine (DC) en Brian Frosh (Maryland).

De twee zijn Democraten en beschuldigen de president er van zijn belofte te hebben gebroken om zijn politieke carrière en zijn privé-zakenimperium gescheiden te houden. Volgens het duo is er sprake van “nooit geziene inbreuken op de grondwet”.

Waarom is dit belangrijk?

Indien het tot een rechtszaak komt kan Trump verplicht worden zijn belastingaangifte aan de procureurs over te maken als onderdeel van de rechtsgang. De belastingaangifte van de vastgoedmagnaat is een van de beste bewaarde geheimen van het presidentschap. Trump werd de eerste president sinds Gerald Ford in 1976 die zijn aangifte niet voor de verkiezingen vrijgaf. Eens verkozen herhaalde hij opnieuw dat hij geen plannen had om ze vrij te geven, “omdat er niets uit te leren valt”. “Enkel de pers is er in geïnteresseerd, niet mijn kiezers”, aldus Trump.