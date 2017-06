In Israël maken de veiligheidsdiensten gebruik van sociale media om dreigende terroristische activiteiten op te sporen. Dat heeft geholpen om het aantal aanvallen van individuele terroristen gevoelig in te dammen.

Dat schrijft het magazine The Economist.

Er wordt aan toegevoegd dat ook de westerse wereld uit de strategie van de Israëlische veiligheidsdiensten een aantal lessen kan trekken, ook al zijn er tussen de omstandigheden vaak grote verschillen.

De Israëlische resultaten tonen immers dat de opvolging van communicatie-stromen op sociale media een efficiënte manier kan zijn om terrorisme te bestrijden of te voorkomen.

Online platformen bieden immers de kans om de activiteiten potentiële daders van terrorisme te volgen.

Algoritmes

“Israël werd de voorbije periode geregeld geconfronteerd met de acties van geïsoleerde Palestijnse terroristen, die vaak van messen gebruik maakten om Israëlische burgers of militairen aan te vallen en neer te steken,” benadrukt The Economist. “Ook werd er geregeld voor gekozen om met een auto op een groep personen in te rijden.”

“Deze tactieken wonnen vooral sinds het midden van dit decennium aan populariteit, maar uiteindelijk zijn de Israel Defence Forces (IDF) er echter in geslaagd een antwoord op die dreiging te vinden omdat men een systeem heeft kunnen ontwikkelen om vooraf inzicht te krijgen in de mogelijke plannen,” merkt het magazine nog op.

“De Israëlische veiligheidsdiensten zijn gewend om in georganiseerde terroristische groepen te infiltreren, waardoor het moeilijker is om de acties van geradicaliseerde individuen of kleine groepen te ontdekken,” betoogt The Economist.

“Die handicap bleek echter te kunnen worden opgevangen door de ontwikkeling van een aantal specifieke algoritmes, die op sociale media op zoek kunnen gaan naar signalen van radicalisering of terroristische plannen bij Palestijnse jongeren.”

“Ook wordt gekeken naar de activiteiten van familieleden, vrienden, klasgenoten of collega’s van de daders van recente terroristische aanvallen.” (mah)