Must-see video: Wat als er maar 100 mensen op aarde zouden zijn?

Je wordt elke dag, de hele dag, gebombardeerd met cijfers, statistieken en andere informatie en het wordt al heel snel een abstract iets, waar je als persoon weinig mee kunt. Deze video maakt de cijfers die er toe doen in de wereld een stuk begrijpelijker door een simpele truc uit te halen: neem alle cijfers omtrent de wereldbevolking en breng ze terug tot 100 mensen.

Die 100 mensen worden in de video gebruikt om een aantal cijfers weer te geven en dingen in perspectief te plaatsen, en dat is soms grappig, maar meestal schokkend. Vooral het gedeelte over de verdeling van de centjes zal als je het zo ziet, terwijl je het eigenlijk al weet, toch even slikken zijn.