De Duitse discounter Aldi wil de volgende vijf jaar in de Verenigde Staten negenhonderd nieuwe winkels openen. Met het project is een investering gemoeid van 3,4 miljard dollar.

De investering is een antwoord op aartsrivaal Lidl, die zijn eerste winkels in de Verenigde Staten lanceert en tegen eind volgend jaar een netwerk van honderd Amerikaanse winkels wil hebben uitgebouwd.

Aldi is al sinds het midden van de jaren zeventig in de Verenigde Staten actief en wil over vijf jaar op de Amerikaanse markt met 2.500 filialen aanwezig zijn.

Eerder dit jaar maakte het bedrijf al bekend ook 1,6 miljard dollar te investeren in de renovatie van dertienhonderd bestaande winkels.

Groei

“Aldi heeft een model uitgebouwd dat gebaseerd is op waarde, gebruiksgemak en kwaliteit, waardoor het bedrijf op dit ogenblik één van de populairste en snelstgroeiende retailers van de Verenigde Staten is geworden,” benadrukt Jason Hart, topman van de Amerikaanse divisie van de Duitse groep.

“Terwijl vele concurrenten een moeilijke periode doormaken, kan Aldi van een verdere groei genieten. De keten beantwoordt dan ook aan de wensen van de Amerikaanse consument, die meer organische producten, vlees zonder antibiotica en gezonde en verse opties wil aangeboden krijgen.”

“Daarbij kunnen bovendien prijzen worden gehanteerd die tot 50 procent goedkoper zijn dan in de traditionele winkels.”

De nieuwe investeringen moeten Aldi toelaten om na Walmart en Kroger de derde grootste supermarktketen van de Verenigde Staten te worden.

In dat streven kadert ook de modernisering van de bestaande winkels, die de consument een aangenamer winkelervaring moeten bezorgen en waarbij onder meer voor een zachtere verlichting en bredere gangen tussen de rekken wordt gezorgd.

Bovendien krijgen de winkels ook een grotere afdeling verse producten, terwijl klanten met elektronische displays aan de muren op de hoogte worden gebracht van onder meer bijzondere acties en kortingen. (mah)