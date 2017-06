Job van de toekomst: code schrijven voor een robot die je job elimineert

Code schrijven die een deel van je eigen job automatiseert behoort straks tot elk takenpakket. Dat blijkt uit een interview van Axios met executives van adviesbureau Deloitte Consulting.

Werknemers van Deloitte trainen in de VS nu al overheidspersoneel in het ontwikkelen van softwarebots die automatisch administratieve taken kunnen overnemen, zoals de facturering van diensten bijvoorbeeld. De ambtenaren moeten dus de code schrijven die hun jobs makkelijker maken. Verwacht wordt dat deze vaardigheid in de toekomst een standaard vereiste zal worden in elke job. Marc Mancher (Deloitte):

“Indien je repetitieve taken in je job zou kunnen automatiseren, zou je dat dan doen? Uiteraard, en nu de technologie die dat mogelijk maakt steeds meer toegankelijk wordt, denken we dat het straks een standaard zal worden op de computers van werknemers. Mensen zullen de taken die kunnen worden geautomatiseerd identificeren, de code schrijven opdat dit daadwerkelijk gebeurt en zich dan richten op het verrichten van taken waarbij ze meer toegevoegde waarde creëren.”

De werknemers zullen die code niet volledig zelf moeten ontwikkelen. Er komen softwarepaketten die als basis zullen dienen en die standaard op elke computer zullen worden geïntegreerd. Kant-en-klare robotpaketten, zeg maar. De vaardigheden die vereist zullen zijn om die pakketen te gebruiken zullen waarschijnlijk niet veel hoger liggen dan de kennis die vandaag nodig is om een Excel spreadsheet te maken.