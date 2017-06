Hiken in Europa: de 5 mooiste routes

De Mont Blanc, op de grens van Frankrijk en Italië, is de hoogste berg van Europa (we rekenen de Russische Elbroes niet mee). Het is de berg die iedereen betovert. De hike Tour du Mont Blanc neemt je mee rondom de indrukwekkende berg met de eeuwige witte top. De beste tijd om deze hike te maken is in de zomermaanden. De meeste mensen doen er zo'n dag of tien over en wandelen door Frankrijk, Zwitserland en Italië maar je kunt op verschillende punten in- en uitstappen. Slaap je onderweg in een van de berghutten die je tegenkomt, dan hoef je niet zoveel bagage mee te nemen en kun je vooral genieten onderweg. Deze klassieker wil je een keer doen en daar wil je met volle teugen van kunnen genieten.