Wereldwijd toerisme ondersteunt bijna 300 miljoen banen

De toerisme heeft wereldwijd dubbel zoveel directe tewerkstelling gecreëerd als de financiële sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Travel & Tourism Council (WTTC).

Tegenover de chemiesector is er volgens het rapport zelfs sprake van een vijfvoud, maar het toerisme telt ook meer banen dan de mijnindustrie, autobouw en de bankwereld.

De onderzoekers stelden vast dat het toerisme wereldwijd een rechtstreekse tewerkstelling van 108 miljoen banen heeft.

Wanneer ook de onrechtstreekse arbeidsplaatsen worden meegeteld, zou de sector in totaal ongeveer 292 miljoen banen tellen.

Ook wanneer rekening wordt gehouden met de bijdrage tot het wereldwijde bruto binnenlandse product, blijkt volgens het rapport de grote waarde die het toerisme aan de economie heeft te bieden.

“Financiële diensten genereren 19,4 procent van het wereldwijde binnenlandse product, tegenover 10,2 procent voor het toerisme, dat echter wel dubbel zoveel banen garandeert,” stippen de onderzoekers aan.

Groei

De toeristische activiteit droeg vorig jaar in totaal 7,6 biljoen dollar bij tot de wereldwijde economie. Daarmee is de sector belangrijker dan de bankensector (4,8 biljoen dollar), de mijnindustrie (5 biljoen dollar), de landbouw (5,8 biljoen dollar), de autobouw (6,1 biljoen dollar) of de chemie (6,5 biljoen dollar).

Het wereldwijde toerisme zal het volgende decennium volgens het rapport een groei met gemiddeld 4 procent laten optekenen. “Daarmee kent de sector een significant sterkere groei dan de wereldwijde economie, die een gemiddelde uitbreiding met 2,7 procent zal laten optekenen,” betogen de onderzoekers.

“Daarmee zal het toerisme ook een snellere groei kennen dan alle andere economische sectoren, op uitzondering van de bankenwereld en de financiële dienstverlening.”

Asia-Pacific is binnen de toeristische sector met een omzet van 2,3 biljoen dollar per jaar de belangrijkste regio, gevolgd door Amerika (2,2 biljoen dollar), Europa (2 biljoen dollar), het Midden-Oosten (227 miljard dollar en Afrika (166 miljard dollar). (mah)