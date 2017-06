Dit zijn de beste landen voor avontuurlijke reizigers

In ons dagelijks leven zijn we tegenwoordig allemaal druk met internet, smartphones en sociale media. En een hoop mensen zetten die gewoontes door wanneer ze op reis gaan. Maar toch zie je ook een tegengeluid: steeds meer mensen zoeken juist tijdens de reizen die ze maken de natuur op. Even helemaal offline, geen tientallen keren per dag met je neus naar die smartphone kijken, maar even los van je digitale wereld en terug naar de echte wereld. De natuur in. Avontuurlijke reizen zijn populairder dan ooit. Maar welke landen zijn nu de perfecte playground voor avontuurlijke reizigers?



ATTA (Adventure Travel Trade Association) maakt ieder jaar samen met de George Washington University een lijst van de beste landen voor avontuurlijke reizigers. Daarbij maken zij onderscheid tussen ontwikkelde landen en landen die nog in ontwikkeling zijn (op basis van criteria van de Verenigde Naties). Om tot een avontuurlijke reis te mogen behoren heeft ATTA de volgende regel gesteld: de reis moet buiten de normale omgeving plaatsvinden en er moet in ieder geval fysieke activiteit plaatsvinden, dat moet gebeuren in de natuur en eigenlijk moet er ook een cultureel aspect aan de reis zitten.