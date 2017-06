Het Britse bedrijf Hecate Verona biedt hondenbezitters aan om zich huisdier in een luxueuzer alternatief van het traditionele hondenhok onder te brengen.

Het bedrijf heeft immers een portfolio met heuse hondenvilla’s op de markt gebracht.

De verblijven zijn opgetrokken uit het beste kwaliteitshout en zijn uitgerust met vloeren in marmer of dolomiet. Bovendien worden ook een klimaatregeling, een televisietoestel en een apparaat voor de verdeling van hondensnoep geleverd.

Er is ook een communicatiesysteem voorzien, zodat de eigenaar gemakkelijk met de hond in contact kan blijven. De prijzen voor een hondenvilla variëren tussen 30.000 pond en 170.000 pond.

“Elke hondenvilla is verdeeld in een woonkamer en een slaapruimte,” aldus de verkoper. De constructie van een verblijf zou bijna vier maanden in beslag nemen. De kennel wordt gebouwd op maat van de resident, waarbij ook de plaatsing van de ramen erop is gericht dat de hond een optimaal uitzicht op zijn territorium krijgt.

Stijlen

Alice Williams, creatief directeur van Hecate Verona, merkt op dat de dieren van hun klanten meestal binnenshuis wonen, maar benadrukt dat de kennels het mogelijk maken om een gelijkaardig comfort te bieden terwijl de hond tegelijkertijd optimaal van het verblijf in open lucht kan genieten.

De hondenvilla’s worden door architecten ontworpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van houtsoorten zoals beuk, eik of lariks. Vele accessoires worden met de hand gemaakt. De binnenmuren zijn bestand tegen water en vocht, waardoor ook het onderhoud gemakkelijker wordt.

Het bedrijf zegt zijn producten ook naar het buitenland te willen uitvoeren.

Voor het ontwerp van het luxe hondenverblijf kan onder meer worden gekozen voor stijlen die gebaseerd zijn op een Spaanse paleis, een koloniale villa of een Romeinse vestiging. Alice Williams voegt eraan toe dat het hondenverblijf ook een aanvulling van de tuin en zijn omgeving kan zijn.