Horlogefabrikant Ice-Watch op zoek naar partner

Horlogefabrikant Ice-Watch uit Bastenaken is op zoek naar een partner. Dat heeft de Waalse zakenman Jean-Pierre Lutgen, eigenaar van Ice-Watch, bevestigd.

Mogelijk zou worden gedacht aan de eventuele verkoop van een minderheidsbelang. Een volledige verkoop zou – zeker voorlopig – niet aan de orde zijn.

Lutgen, die op dit ogenblik nog alle aandelen van Ice-Watch in handen heeft, zegt in ieder geval de controle over het bedrijf te willen behouden.

Drie jaar geleden had Ice-Watch al eens de zakenbank Rothschild gevraagd een mogelijke partner te zoeken, maar dat leverde geen resultaten op.

Jean-Pierre Lutgen wijst in de krant L’Echo naar de druk waarmee de horlogeverkoop wereldwijd wordt geconfronteerd. De wereldwijde verkoop van horloges kende het voorbije jaar een inkrimping tussen 15 procent en 20 procent. De sector ondervindt onder meer grote hinder van diverse digitale apparaten die ook de functie van uurwerk kunnen invullen.

Interesse

Ook Ice-Watch diende vorig jaar een lagere verkoop te melden. In totaal verkocht het Waalse bedrijf het voorbije jaar 1,35 miljoen exemplaren. Omdat echter de gemiddelde verkoopprijs kon worden opgevoerd, werd bij de omzet toch een status-quo van 40 miljoen euro gemeld. De operationele winst bedroeg bijna 9 miljoen euro.

De Waalse ondernemer benadrukt dat Ice-Watch sinds zijn oprichting elf jaar geleden slechts één keer een inkrimping heeft moeten melden. Alleen vier jaar geleden moest immers – onder invloed van moeilijke marktomstandigheden in Duitsland – een daling worden geboekt.

Bij een eventueel partnerschap zou de voorkeur worden gegeven aan een industriële partij. Daarbij wordt vooral gedacht aan een kandidaat die al actief is in de horlogesector of toch vertrouwd is met de modewereld.

Lutgen heeft zakenbank Degroof Petercam de opdracht gegeven een potentiële partner te zoeken. Een aantal partijen zou echter al interesse hebben getoond. Twee jaar geleden werd Ice-Watch gewaardeerd op een bedrag van 106 miljoen euro.