Nieuwe type vliegtuigen veranderen de manier waarop we reizen

Het nieuwe type vliegtuigen dat op dit ogenblik door constructeurs zoals Boeing of Airbus wordt gebouwd, zal voor een grote verandering in de luchtvaart zorgen.

Dat zeggen luchtvaartspecialisten naar aanleiding van de lancering van een aantal nieuwe routes tussen bestemmingen die tot nu toe in het internationaal vliegtuigverkeer zelden werden gevonden, zoals verbindingen tussen Providence in Rhode Island naar Porto in Portal met TAP Airlines of tussen Hartford in Connecticut en Edinburgh in Schotland met Norwegian Airlines.

Basis voor deze ontwikkelingen zijn een aantal nieuwe technologieën, waardoor het mogelijk wordt met kleinere vliegtuigen ook grotere afstanden te overbruggen.

Voor intercontinentale vluchten moest in het verleden beroep worden gedaan op grotere vliegtuigen. Alleen die toestellen konden onder meer voldoende brandstof aan boord nemen om die afstanden zonder een tussenstop te overbruggen.

Deze vliegtuigen konden echter alleen op de langste landingsbanen aan de grond worden gezet en konden dus alleen tussen de grootste luchthavens worden ingezet.

Milieu

Die behoefte zorgde onder meer voor het grote succes dat de jumbo van Boeing te beurt viel. De ontwikkeling van een jongere generatie motoren, die met minder brandstof grotere afstanden kunnen overbruggen, creëert echter nieuwe mogelijkheden.

Ook kleinere toestellen van Boeing en Airbus kunnen inmiddels immers voor intercontinentale vluchten worden ingezet. Deze vliegtuigen kunnen ook op kleinere luchthavens landen en kunnen dan ook voor een groter aantal bestemmingen worden gebruikt.

Omdat voor deze routes bij het publiek minder vraag is dan naar de verbindingen tussen de grote metropolen, hoeven ook geen grotere vliegtuigen te worden ingezet.

Aangezien de toestellen zuiniger vliegen en dus tevens de kostprijs voor de luchtvaartmaatschappij kan worden beperkt, zal bovendien ook de prijs van de tickets voor de passagiers kunnen worden beperkt.

Verder mag niet worden vergeten dat deze nieuwe generatie toestellen de ecologische voetafdruk van de vliegtuigmaatschappijen gevoelig verkleint.