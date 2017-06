Uber, we lachen maar het is om te huilen

Travis Kalanick, de CEO van het alternatieve taxibedrijf Uber dat gewaardeerd wordt op 68 miljard dollar en daarmee de meest waardevolle startup ter wereld is, heeft dinsdag in een e-mailbericht aan zijn medewerkers laten weten dat hij voor onbepaalde tijd het bedrijf verlaat.

De ouders van Kalanick waren begin deze maand betrokken in een zwaar bootongeval, waarbij zijn moeder overleed en zijn vader zwaargewond achterbleef.

De ware reden van zijn ontslag moet echter gezocht worden in de managementgebruiken aan de top van het bedrijf. Zo lopen er ondertussen al 200 klachten tegen Uber omdat er binnen het bedrijf een cultuur van seksisme en discriminatie heerst. Ook loopt een rechtszaak tegen Uber omdat het bedrijf de technologie die toelaat een voortrekkersrol te spelen op vlak van zelfrijdende wagens, gestolen zou hebben.

Kalanick zegt nu tijd nodig te hebben om om zijn moeder te rouwen en om uit te vissen “hoe hij de manager kan worden die het bedrijf nodig heeft”.

Eerder deze maand had ook vice-voorzitter Emil Michael ontslag genomen. De voorbije maanden hebben in totaal 20 Ubermanagers ontslag genomen of zijn ze moeten vertrekken. Een advocatenkantoor dat gevraagd werd een audit uit te voeren had ondertussen aanbevolen de verantwoordelijkheden van Kalanick te herbekijken.

Een nieuw dieptepunt

Een nieuw dieptepunt volgde dan dinsdagochtend toen de top van Uber in het hoofdkwartier vergaderde over die audit en het seksisme en vrouwendiscriminatie aan bod kwamen.

Toen Arianna Huffington (foto onder), de stichter van de Huffington Post, die ook in de raad van bestuur van Uber zetelt, zei dat een vrouwelijke directeur zou leiden tot het rekruteren van meer vrouwen binnen het bedrijf, zei David Bonderman, bestuurslid van Uber en tevens voorzitter en stichter van durfkapitaalbedrijf TPG Capital, dat “meer vrouwen in het management uiteindelijk zou leiden tot “meer praten”. Nadat hij zijn fout inzag nam ook Bonderman ontslag.