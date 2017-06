“Speciale aanklager onderzoekt of Trump rechtsgang belemmerde”

rechtsgang te belemmeren. Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt of de Amerikaanse president Donald Trump heeft getracht derechtsgang te belemmeren. Dat meldt de Washington Post Mueller leidt het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het gaat om een belangrijk keerpunt, omdat het Witte Huis tot nog toe heeft gesteld dat president Trump zelf geen deel uitmaakte van het onderzoek, maar dit zou volgens de krant nu niet langer het geval zijn.

De speciale aanklager wil de rol van de president in verband met het onderzoek verder uitpluizen en te weten komen of Trump FBI-directeur James Comey ontsloeg om het onderzoek naar de Russische inmenging een andere richting in te duwen.

Trump wordt er niet direct van verdacht contacten met de Russen zelf hebben gehad. De onderzoekers bekijken ook of mensen in de omgeving van Trump zich schuldig hebben gemaakt aan financieel gesjoemel.

Een woordvoerder van de advocaten die de president bijstaan in deze zaak hebben de door de FBI georganiseerde lekken inzake informatie rond de president ondertussen “schandalig, onvergeeflijk en onwettig” genoemd.

Comey en Flynn

Het onderzoek naar Trump zelf zou zijn opgestart in de dagen volgend op het ontslag van FBI-directeur James Comey op 9 mei ll. Deze laatste beweert dat de president hem vroeg om het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Trump ontkent.

Eerder deze week had de New York Times nog gemeld dat Trump de mogelijkheid bekeek om Mueller te ontslaan, maar dat zijn raadgevers dat hadden afgeraden. Enkel de vice-procureur-generaal Rod Rosenstein zou zulk ontslag kunnen inleiden, maar die heeft reeds gezegd dat daarvoor een grondige reden nodig is.

Mueller wil in het kader van het onderzoek nu meerdere hoge functionarissen van de inlichtingendienst NSA gaan ondervragen. Die gesprekken zouden deze week al worden gevoerd.