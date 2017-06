2.500 dollar voor een overnachting; achter communisme schuilt een interessant zakenmodel

In de Cubaanse hoofdstad Havana is het Gran Hotel Manzana geopend, het allereerste vijfsterrenhotel op het communistische eiland.

Het hotel wordt uitgebaat door de Zwitserse Kempinski groep en beschikt over 246 kamers die tussen de 440 en 2.500 dollar per overnachting kosten. Het hotel is ondergebracht in een gebouw naar Europese stijl, dat in 1917 werd geopend en nu volledig is gerenoveerd.

Luxemerken als Versace, L’Occitane, Bulgari en Lacoste en Montblanc hebben van de opening geprofiteerd om een aanwezigheid in het winkelcentrum op de benedenverdieping van het hotel te creëren. Onder het regime van Fidel Castro was elke vorm van luxe decennialang verboden.

Een verkoper in de Montblanc-winkel geeft toe dat het niet makkelijk is uurwerken aan de man te brengen die 1.700 tot 4.500 dollar kosten, in een land waar de gemiddelde inwoner 30 dollar per maand verdient.

Een doorsnee Cubaan zou dus meer dan 2 jaar moeten werken om één nacht in een gewone kamer in het hotel te verblijven. Een suite lijkt totaal uitgesloten.

Cuba, Noord-Korea… straks Venezuela?

Opnieuw wordt bevestigd dat achter het communisme wel degelijk een interessant zakenmodel zit, waarbij een miniem deel van de bevolking zich alle rijkdom toeëigent, deals sluit met buitenlandse investeerders en de rest van de bevolking afhankelijk van hen maakt en onder de knoet houdt.

Al in de Sovjetperiode stond het begrip Nomenklatura voor de elite van de Communistische Partij die zich allerlei voordelen wist toe te eigenen en een leven leidde waar de proleet, door Marx verheerlijkt, slechts van kon dromen.

