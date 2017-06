Belgische shopper is in buitenland goedkoper gesteld

Steeds vaker gaan Belgische consumenten in het buitenland winkelen. Er moet dan ook worden vastgesteld dat bijna alle producten – op uitzondering van fruit en groenten – in een buurland goedkoper kunnen worden aangekocht.

Dat heeft de krant De Standaard gemeld op basis van cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

De prijsverschillen met het buitenland worden onder meer worden toegeschreven aan de hogere loonkosten die de Belgische winkeliers verplichten hogere tarieven aan te rekenen, maar anderzijds blijkt de Belgische consument heel gemakkelijk de grens over te steken.

Eurostat berekende dat voor voeding en drank vooral Nederland bijzonder aantrekkelijk is voor Belgische consument. Gemiddeld zou Nederland op het gebied van voedingsproducten ruim 10 procent goedkoper zijn, maar bij vlees en brood loopt dat verschil zelfs op tot respectievelijk 13 procent en 17 procent.

Voor zuivelproducten kan de Belgische consument best terecht in Duitsland, waar de aankoop hem een besparing van ongeveer 25 procent zou oplopen. Duitsland is ook voordelig voor elektronica, terwijl Frankrijk vooral interessant is voor schoenen en meubels.

Beide landen zijn ook bijzonder aantrekkelijk voor de alcoholische dranken. Luxemburg is de optimale bestemming voor brandstoffen en tabak.

Tewerkstelling

Retailfederatie Comeos berekende dat Belgische consumenten twee jaar geleden in het buitenland 2,8 miljard euro hebben uitgegeven. Dat betekende een stijging met bijna één derde tegenover het jaar voordien.

De Belgische consument hoeft echter ook geen grote verplaatsingen te organiseren om in het buitenland te shoppen. De helft van de Belgische bevolking woont immers op minder dan 50 kilometer van een landsgrens. Bovendien kunnen vele shoppers voor die verplaatsing terugvallen op een bedrijfswagen.

Comeos waarschuwt echter dat de buitenlandse aankopen aan de Belgische economie ruim elfduizend banen kosten. Wanneer daaraan ook nog eens 2,5 miljard euro buitenlandse online aankopen worden gekoppeld, zou dat verlies oplopen tot twintigduizend arbeidsplaatsen.