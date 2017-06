Hoe overleef je een vliegtuigramp?

Learmount is een voormalig militair piloot en hij verwondert zich erover dat wanneer hij reist hij zowat de enige is die de veiligheidsinstructies nog eens doorneemt. 'Ik wil weten waar ik zit, waar zich de nooduitgangen bevinden en ik tel het aantal rijen voor en achter me die nodig zijn om die nooduitgangen te bereiken. Ik wil ook weten hoe ik de deur van het vliegtuig kan openen in geval van nood en wanneer het kabinepersoneel de ramp niet overleeft. Ik sluit even mijn ogen en doe deze oefening in gedachten vooraf.'