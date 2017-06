Langdurige werkloosheid valt moeilijk te doorbreken

Hoewel de economie steeds meer arbeidskrachten nodig heeft, blijft het probleem van de langdurige werkloosheid een belangrijk knelpunt.

Dat blijkt uit cijfers van Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, op basis van statistieken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Er moet immers worden vastgesteld dat de helft van de Vlaamse werkzoekenden al meer dan een jaar geen baan meer heeft gehad. Bovendien blijkt dat 20 procent al langer dan twee jaar werkloos is.

De minister zegt zich bewust te zijn van het probleem, maar voegt eraan toe dat het bijzonder moeilijk is om een oplossing te vinden voor langdurige werkloosheid.

Kwarteeuw

Uit het rapport van de minister blijkt dat er bij een kleine groep Vlamingen sprake is van extreem langdurige werkloosheid. De statistieken vermelden immers 359 personen die al meer dan vijfentwintig jaar als werkzoekende staan geregistreerd. In negen gevallen is er zelfs sprake van een periode van veertig jaar.

Minister Muyters benadrukt dat de betrokkenen misschien mogelijk wel als vrijwilliger aan de slag zijn geweest of onder een ander statuut hebben gewerkt, maar officieel zijn ze tijdens die periodes nooit officieel uitgeschreven.

Hij benadrukt echter dat bij de betrokkenen vaak meervoudige medische of psychische problemen moeten worden vastgesteld, zodat tewerkstellingskansen bijzonder beperkt blijven.

Philippe Muyters betoogt dat het voor bepaalde categorieën langdurig werklozen nagenoeg onbegonnen werk is om op de arbeidsmarkt een plaats te vinden. Hij wijst er daarbij op dat men door een langdurige werkloosheid voor het bedrijfsleven – onder meer door een gebrek aan relevante expertise – vaak niet meer interessant is.

Fiscale tegemoetkomingen voor de bedrijven zullen volgens de minister dan ook geen oplossing brengen.

Volgens parlementslid Emmily Talpe, dat de cijfers bij de minister had opgevraagd, zou moeten worden overwogen extreem langdurig werklozen niet langer als een werkzoekende te registreren, maar in een ander systeem op te vangen.