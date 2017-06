Ook fysieke winkels kunnen profiteren van digitale technologieën die lange tijd aan online shops een moeilijk overbrugbaar concurrentieel voordeel leken te bieden.

Dat heeft het magazine The Economist gemeld naar aanleiding van een aantal tests die door een reeks technologie-bedrijven met nieuwe winkeltoepassingen worden uitgevoerd.

De technologieën vormen voor retailers cruciale instrumenten om het inzicht in de consument te versterken en zich efficiënter te organiseren.

Niet iedereen is voorstander, maar toch merken diverse partijen op de voordelen die de nieuwe technologieën hebben te bieden tegenover de traditionele onderzoeksmethodes.

The Economist verwijst onder meer naar een Franse boekhandel, die in de winkel videocamera’s van het bedrijf Angus.ai had geïnstalleerd om het gedrag van de klanten te observeren.

“De camera’s waren verbonden aan een systeem dat gezichtsexpressies kon interpreteren,” aldus het magazine. “Op die manier kon worden aangegeven wanneer de klant eigenlijk assistentie van een medewerker kon gebruiken en personeel in actie diende te komen.”

Betrouwbaarheid

Vastgesteld werd dat de omzet van de winkel door de inschakeling van de technologie met 10 procent steeg. Maar ook andere systemen kunnen worden toegepast om het gedrag van de consument te analyseren.

“Niet iedereen is echter onverdeeld gelukkig met de technologieën,” benadrukt het magazine. “Vaak wordt daarbij gewezen op mogelijke inbreuken tegen de bescherming van de privacy. Onder meer consulent Nielsen is van mening dat de markt nog niet klaar is voor deze toepassingen.”

In elk geval moet volgens The Economist echter gesteld worden dat deze technologieën vaak significant goedkoper zijn dan de traditionele onderzoeksmethodes.

“Nielsen rekent ongeveer 10.000 dollar aan om vijfentwintig shoppers over die producten te interviewen,” wordt er verduidelijkt. “Angus.ai rekent daarentegen voor het gebruik van een camera een bedrag van 66 dollar per maand aan. Bovendien zijn de metingen van de technologieën vaak betrouwbaarder dan de antwoorden van de consument.” (mah)