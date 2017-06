De Noordpool is een rechtstreekse getuige van de nieuwe Koude Oorlog die wordt gevoerd, maar die volgens experts nog veel gevaarlijker is dan de originele editie.

Rusland heeft in het gebied immers een grote militaire aanwezigheid uitgebouwd en in de omliggende regio’s wordt dan ook een koortsachtige activiteit opgetekend om de bewegingen van onder meer de noordelijke Russische oorlogsvloot te kunnen volgen.

Eén van de speerpunten van die observaties is volgens een aantal waarnemers het Noorse eiland Vardo, dat zich op amper zestig kilometer van het Russische schiereiland Kola bevindt.

Volgens bepaalde bronnen beschikt Vardo over Amerikaanse radarapparatuur om de Russische militaire activiteit te kunnen opvolgen.

Ruimteschroot

“Er is een nieuwe Koude Oorlog aan de gang,” getuigt ook luitenant-kolonel Tormod Heier, adviseur bij het Norwegian Defense University College in Oslo. “Deze nieuwe editie is zelfs veel gevaarlijker dan de originele Koude Oorlog, want Rusland is sindsdien veel zwakker geworden en daarom ook veel onvoorspelbaarder en gevaarlijker.”

“Het risico op de nucleaire oorlog is op dit ogenblik veel groter dan tijdens de oude Koude Oorlog, toen de Sovjet-Unie over heel geavanceerde wapens kon beschikken. Wanneer er een conflict uitbarst, zal Vardo ongetwijfeld één van de eerste doelwitten van het Russische leger zijn.”

Officieel zijn de radar-installaties op Vardo bedoeld voor de opsporing van ruimteschroot, dat een gevaar zou kunnen vormen voor de bemande en onbemande ruimtevaart, maar die thesis wordt door weinigen geloofd.

De installaties worden weliswaar door Noorse kaders bemand, maar opgemerkt wordt dat het grootste hotel van het eiland meestal is volgeboekt met Amerikaanse technici en Amerikaanse spionnen die pretenderen aan vogelobservaties te doen.

De Russische autoriteiten hebben dan ook al fel geprotesteerd tegen de radarinstallaties op het Noorse eiland, waarbij wordt opgemerkt dat de infrastructuur een onderdeel vormt van een westerse strategie om Rusland helemaal te omsingelen. (mah)