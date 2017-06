Samenstelling ontbijt bepaalt latere beslissingen

Het ontbijt kan een belangrijke invloed hebben op de beslissingen die later op de dag moeten worden genomen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Universität Lübeck in Duitsland.

De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat onrechtvaardige financiële voorstellen sneller zouden worden afgewezen wanneer het doelwit die ochtend een grotere hoeveelheid koolhydraten zou hebben opgeslagen.

Het verband zou verklaard kunnen worden door de impact van koolhydraten op de aanwezigheid van tyrosine, een product dat belangrijk is voor de aanmaak van een aantal hersenchemicaliën zoals dopamine.

“Er is geen sluitende verklaring waarom koolhydraten of proteïnen de beslissingen van sommige personen zouden kunnen beïnvloeden,” erkent onderzoeksleider Soyoung Park, professor psychologie aan de Universität Lübeck.

“Wel kunnen een aantal suggesties naar voor worden geschoven. Een ontbijt met veel koolhydraten blijkt een remmende werking te hebben op de aanwezigheid van tyrosine, dat een belangrijke impact heeft op het beloningssysteem van de hersenen.”

Evenwicht

Die gevoelens kunnen volgens professor Park een invloed hebben op het beslissingsproces. Een beperkte consumptie van koolhydraten zou de tolerantie van het individu doen stijgen.

In de groep proefpersonen die een ontbijt met veel koolhydraten hadden genuttigd, bleek 53 procent een onrechtvaardig financieel aanbod af te wijzen. Bij een maaltijd met weinig koolhydraten daalde dat cijfer tot 25 procent.

Er wordt echter aan toegevoegd dat bij de vaststellingen toch nog belangrijke afwijkingen werden opgetekend. Ook bij het ontbijt met veel koolhydraten accepteerde immers nog een aantal kandidaten toch onrechtvaardige voorstellen. Er zou dan ook nog moeten worden uitgezocht waarom de samenstelling van het ontbijt op verschillende personen een andere impact kan hebben.

“Het is echter vooral belangrijk te beseffen dat voeding niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de sociale beslissingen kan beïnvloeden,” benadrukt professor Park. “Het is dan ook cruciaal dat over een evenwichtig dieet wordt gewaakt.” (mah)