Op deze kaart ziet u welke Europese regio’s voor onafhankelijkheid strijden

In Barcelona zijn vorige zondag duizenden mensen op straat gekomen om hun steun te betuigen aan aan het initiatief van de regionale regering van Catalonië, die op 1 oktober een referendum over onafhankelijkheid wil organiseren. De Spaanse staat is over zo’n referendum niet te spreken. Een volksraadpleging over hetzelfde onderwerp werd eerder door het Spaanse Grondwettelijk Hof verboden.

Onafhankelijkheid van Catalonië betekent het einde van Spanje

Spanje is bang dat eens de Catalanen onafhankelijk worden, de Basken, Galiciërs en nog een reeks andere deelstaten snel zullen volgen, waarna Spanje uiteindelijk niets meer zal zijn dan een verzameling van losse provincies, die worden aangestuurd vanuit Madrid.

Spanje is geen uitzondering: nationalistische bewegingen bestaan in zowat elke lidstaat van de EU, al is de nationalistische tendens in de ene al wat sterker dan in een andere.

Europese Regio’s met actieve separatistische bewegingen

Op deze kaart van Mouldin Economics werden de regio’s waar actieve separatistische bewegingen actief zijn verzameld. De regio’s waarvan de naam schuin werd gedrukt pleiten voor meer autonomie, doch niet direct voor afsplitsing (vb. Friesland). De andere regio’s (vb. Vlaanderen en Wallonië) hebben separatistische bewegingen die voor onafhankelijkheid strijden, al zijn vele van die bewegingen gematigd.

De omvang en de impact van die bewegingen is van minder belang, de kaart wil vooral duidelijk maken dat niet enkel de EU is, die met haar 28 (straks 27) lidstaten moeilijk tot een consensus komt. Binnen elke van die lidstaten zijn ook nog eens regionale krachten actief, waardoor men zelf op nationaal niveau moeilijk tot een consensus kan komen. België is waarschijnlijke een van de beste voorbeelden van deze problematiek. Of Groot-Brittannië, waar Schotland en Noord-Ierland voor een verlengd verblijf in de EU stemden, terwijl de Engelsen en de Welshmen er uit willen.

Europa probeert steeds met één stem te spreken. Deze kaart toont aan hoe moeilijk dat is… niet enkel voor de EU, maar voor vele van zijn lidstaten.

© Mauldin Economics