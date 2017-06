De steeds verder krimpende Islamitische Staat

Twee kaarten gemaakt door IHS Markit Conflict Monitor, op basis van data door analisten verzameld via satellietfoto’s, geven een duidelijk beeld van de tanende invloed van de terreurorganisatie Islamitische Staat in Irak en Syrië. De bovenste kaart dateert van begin 2016, de onderste van begin deze maand.

Het einde van de Islamitische Staat wordt nu al een tijd aangekondigd en de gevechten zijn de voorbije dagen ongemeen hevig geweest in de regio van Deir al-Zour.

De Islamitische Staat kende zijn hoogdagen na juni 2014, toen de tweede grootste Iraakse stad Mosoel werd ingenomen. Daarna ging het voor de jihadisten enkel bergaf en werden ze stilaan maar zeker teruggedrongen tot in het historische centrum van de stad. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is 96% van Mosoel ondertussen opnieuw in handen van het Iraakse leger.

Ook Raqqa, ooit de hoofdstad van de het zelfuitgeroepen kalifaat, wordt langs alle kanten door de door de Amerikanen gesteunde coalitie bestookt. In die mate dat mensenrechtenorganisaties zich zorgen beginnen te maken over de gevolgen van de aanhoudende bombardementen.

De leiding van IS heeft zich ondertussen verschanst in Deir al-Zour, aan de Syrische grens. Verwacht wordt dat daar de eindstrijd zal worden uitgevochten, maar het aantal nog actieve IS-strijders is ondertussen fel uitgedund.

1 februari 2016 (door IS bezet gebied in het zwart)

5 juni 2017 (door IS bezet gebied in het zwart)

Nieuwe strijders rekruteren

Toch zal het einde van de Islamitische Staat allerminst het einde van hun terreur betekenen. Zack Gold, een expert die verbonden is aan het Rafik Hariri Center for the Middle East, bevestigt wat velen vrezen:

“De [recente} aanslagen van de Islamitische Staat tonen aan dat de terreurgroep zich nog steeds in een expansiefase bevindt, ondanks de vele nederlagen die aan het front werden geleden. Op deze manier worden degenen die ideologisch dicht bij de groep aanleunen aangemoedigd om IS te vervoegen.”

Hij wordt daarin bijgetreden door Jantzen Garnett, expert bij de Navanti Group Analytics: