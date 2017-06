Australiërs kunnen wapens inleveren

In Australië heeft de regering vrijdag aangekondigd dat vanaf 1 juli een 3 maanden durende amnestieregeling intreedt voor al wie in het bezit is van een wapen en daar geen vergunning voor heeft.

Tijdens deze drie maanden zullen alle mensen die illegale wapens bezitten ze op verschillende plaatsen kunnen inleveren zonder dat ze bang moeten zijn vervolgd te worden.

Eens de amnestie-periode voorbij riskeert elk individu dat op illegaal wapenbezit wordt betrapt een boete van 190.000 euro en een gevangenisstraf tot 14 jaar.

Wapens inleveren in strijd tegen terreur

De Australische regering wil in de strijd tegen het terrorisme het aantal vuurwapens in het land drastisch reduceren. In 1996 hadden de Australiërs al een vergelijkbare operatie doorgevoerd, na een schietpartij in Tasmanië, waarbij 35 slachtoffers vielen. Toen waren in totaal 643.000 wapens vernietigd.

De Australische autoriteiten schatten dat zich in het land nog zo’n 260.000 ongeregistreerde vuurwapens bevinden, ondanks de periodieke amnestieregelingen die door de Australische deelstaten worden doorgevoerd. Vele wapens bereiken Australië via de zee door toedoen van misdaadorganisaties.

Canada

Ook de Canadese deelstaat British Columbia had een jaar geleden een amnestieperiode van 3 maanden afgekondigd.