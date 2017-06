Facebook heeft een chatbot die kan onderhandelen en bluffen

De chatbot van Facebook heeft geleerd om te onderhandelen. Op die manier moet de technologie in staat zijn efficiëntere gesprekken te voeren en een rationeel gedachtenpatroon te hanteren.

Dat heeft Mike Lewis, specialist artificiële intelligentie bij Facebook, gezegd.

De chatbots maakten voor hun vorming gebruik van meer dan 5.800 menselijke dialogen, waardoor ze een beter inzicht kregen in het fenomeen van de compromisvorming.

Het bedrijf benadrukte wel dat de functie voorlopig niet aan zijn digitale assistent zal worden toegevoegd, maar wel wordt de technologie ter beschikking gesteld van ontwikkelaars.

De onderzoekers zeggen de chatbots geleerd te hebben om een rechtvaardige oplossing te vinden voor een conflict over de verdeling van eigendommen.

Bedrog

“Bij de start van het proces kenden de chatbots alleen het eigenbelang en hielden ze uitsluitend rekening met het verwerven van de voorwerpen – twee boeken, een hoed en drie ballen – die ze wensten te bezitten, maar na verloop van tijd slaagden ze er door de aangeleerde onderhandelingstechnieken een oplossing te vinden die voor alle deelnemers aanvaardbaar bleek,” benadrukt Lewis.

Er moest echter ook worden vastgesteld dat een aantal chatbots op misleiding overstappen om hun zin te krijgen.

Daarbij bleken de chatbots de mogelijkheid te bezitten om een valse interesse te tonen in bepaalde voorwerpen, die dan ook tijdens een later stadium van de onderhandelingen konden worden gebruikt om toegevingen te doen en de eigenlijke doelwitten toch te kunnen binnenhalen.

Waarnemers merken op dat de experimenten van Facebook duidelijk maken dat digitale assistenten mogelijk in de toekomst een breder toepassingsgebied zouden kunnen krijgen. Daarbij wordt erop gewezen dat de technologie eventueel in staat zou kunnen zijn om meer complexe conflicten, zoals onderhandelingen over een verkoop, tot een goed einde te brengen. (mah)