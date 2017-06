Grootste Amerikaanse jobsmachine wordt bedreigd door een… robot

De werkgelegenheid in de Amerikaanse horecasector domineert al 87 opeenvolgende maanden de jobstatistieken. In die mate dat het economische herstel dat 5 jaar geleden onder Barack Obama werd ingezet door economen vaak het “Ober- en barmanherstel” werd genoemd.

De cijfers

Zoals op onderstaande grafiek duidelijk wordt, zijn er tussen maart 2010 en april 2017 in de horeca liefst 2,3 miljoen jobs bijgekomen (blauwe lijn), goed voor net geen 15% van alle 16,4 miljoen jobs die in die periode in de VS werden gecreëerd. Dat zijn er ongeveer acht keer meer dan de jobs die er in de industrie bijkwamen (rode lijn).

De robot: een bedreiging voor de horeca?

Lijdt de jobcreatie in de industrie onder de robotisering en automatisering van de productieprocessen, dan dreigt nu ook onheil in de horeca.

Volgens de gratis krant Metro komen nu ook daar jobs in gevaar, want in Brooklyn is zonet de eerste bierautomaat geïnstalleerd. Die heeft de vorm heeft van een muur met 24 biertappen. Eens de klant heeft betaald, krijgt hij een soort kredietkaart waarmee hij dan zelf een biertje kan tappen. Bijkomend voordeel: de klant kan van verschillende biersoorten proeven vooraleer zijn definitieve keuze te maken.

Make America Drink Again?