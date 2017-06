Het Russische energieconcern Rosneft heeft in het Noordpoolgebied een nieuw onderzees olieveld gevonden. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt.

In de Laptev Zee zou een veld zijn aangetroffen dat ongeveer 9,5 miljard ton olie zou kunnen omvatten. De ontdekking betekent een belangrijke mijlpaal voor Rusland, dat van het Noordpoolgebied een strategische energiebron wil maken.

Recent nog had de Russische president Vladimir Poetin bevestigd dat het Noordpoolgebied een extreem belangrijke regio is voor de toekomst van het land.

De Russische olieproductie is op dit ogenblik vooral geconcentreerd in Siberië, maar die velden zijn al in belangrijke manier uitgeput, zodat naar alternatieve ontginningsgebieden wordt gezocht.

Rosneft had eerder een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse concern ExxonMobil om in de Kara Zee in het Noordpoolgebied naar olie op zoek te gaan, maar die overeenkomst werd drie jaar geleden geblokkeerd door de internationale sancties die tegen Rusland waren uitgesproken wegens de annexatie van de Krim en de militaire interventies in Oost-Oekraïne.

Arktika

In de Verenigde Staten was de ontginning van fossiele brandstoffen in Alaska door vertrekkend president Barack Obama in december vorig jaar verboden, maar zijn opvolger Donald Trump heeft inmiddels al stappen ondernomen om dat moratorium in te trekken.

Volgens waarnemers zullen de lage energieprijzen en de gemakkelijke toegang tot schaliegas de Amerikaanse producenten er echter mogelijk van weerhouden om de reserves van de Noordpool aan te boren.

Een aantal Amerikaanse veiligheidsspecialisten zeggen anderzijds dat het land zijn aanwezigheid in de regio moet versterken om een tegengewicht te vormen tegen de Russische plannen in het gebied.

Rusland heeft bij de Verenigde Naties een herziening van de eigendomsrechten op een gedeelte van de Noordpool gevraagd. Rusland heeft in de regio ook al een aantal militaire luchtmachtbasissen geopend. Op de scheepswerven van Sint-Petersburg wordt bovendien de Arktika, de grootste nucleaire ijsbreker van de wereld, gebouwd. (mah)