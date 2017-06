Op Charleroi Airport heeft het Belgische vliegtuig Sonaca 200 zijn eerste testvlucht gemaakt. Dat heeft het bedrijf Sonaca Aircraft, gevestigd in Gosselies, bekend gemaakt.

De Sonaca 200 is een eenmotorig vliegtuig met twee zitplaatsen. Het toestel zal is bedoeld voor de opleiding van piloten en toeristische activiteiten.

De tests met het vliegtuig zullen in totaal ongeveer vier maanden in beslag nemen. De eerste proefvluchten worden uitgevoerd vanop Charleroi Airport, maar voor het verdere verloop van de tests zal worden uitgeweken naar de stad Avignon in het zuiden van Frankrijk.

Gehoopt wordt dat de eerste leveringen in oktober zullen kunnen gebeuren.

Pilotenscholen

Begin april had Sonaca aangekondigd al bijna dertig bestellingen voor het toestel te hebben ontvangen. Met de productie van het vliegtuig wordt vooral gemikt op interesse van pilotenscholen. De testvluchten zijn vooral bedoeld om aan te tonen dat het vliegtuig beantwoordt aan de vereisten van het European Aviation Safety Agency (Easa).

Pierre Van Wetter, commercieel directeur van Sonaca Aircraft, verwacht dat het vliegtuig eind september alle nodige licenties zal hebben, zodat ook met de daadwerkelijke verkoop kan worden gestart. Sonaca benadrukt dat het vliegtuig 100 procent van Belgische makelij is.

De eerste proefvlucht, uitgevoerd door testpiloot Pascal Grandin, duurde tien minuten. De kosten voor de ontwikkeling en certificering van het toestel vergen een investering van ongeveer 3,5 miljoen euro. Voor de verdere productie is nog eens een budget van meer dan 2 miljoen euro voorzien.

Sonaca zegt een honderdtal vliegtuigen te moeten verkopen om de gemaakte kosten volledig te kunnen recupereren.

De constructeur mikt op een levensduur van meer dan twintig jaar. Het vliegtuig weegt 430 kilogram en heeft een spanwijdte van 9,15 meter. Het toestel kan een kruissnelheid halen van 213 kilometer per uur en heeft een vliegbereik van 1.500 kilometer.