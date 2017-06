Tesla gaat auto’s bouwen in China

Tesla, de Amerikaanse producent van elektrische wagens, staat op het punt een akkoord te sluiten met de Chinese stad Shangai om fabrieken te bouwen in Lingang, de industriële zone van China’s grootste stad. Dat meldt het persagentschap Bloomberg . Een officiële aankondiging zou eerstdaags volgen.

China is ‘s werelds grootste markt voor elektrische auto’s (EV’s), die vorig jaar goed was voor 15% van Tesla’s globale zakencijfer.

De Chinezen voeren grote campagnes om burgers warm te maken voor elektrische voertuigen. Waren er in 2014 amper 100.000 elektrische voertuigen op de Chinese wegen dan is dat aantal op twee jaar tijd opgelopen tot 650.000. In de steden Beijing (7,3% van het totale wagenpark) en Shangai (6,5%) worden EV’s steeds populairder, maar het nationale gemiddelde komt niet hoger dan 1,4%. EV’s moeten – samen met een reeks andere initiatieven – de luchtvervuiling in het land tegengaan.

Toch zal Tesla een joint venture met een lokaal bedrijf moeten oprichten wil het in China actief worden. Dat geldt voor alle buitenlandse merken. Voorlopig is er geen enkele duidelijkheid over welk bedrijf dat zou zijn.

Indien Tesla zijn wagens in China kan produceren zou het de invoertaks van 25% kunnen omzeilen die van toepassing is op alle wagens die in het land worden ingevoerd.

Lokale merken domineren de markt

Toch zit China niet enkel op Elon Musk te wachten. Meer dan 200 bedrijven hebben plannen bekendgemaakt om EV’s in China te produceren. Verschillende lokale miljardairs, waaronder Alibaba’s Jack Ma, hebben miljarden dollars veil om in de EV-industrie te investeren. Lokale merken zoal BAIC Motor Corp en BYD Co, een bedrijf dat wordt gefinancierd door Warren Buffett, domineren de Chinese EV-markt, met samen 89% van de verkopen, aldus berekeningen van Bloomberg Intelligence.