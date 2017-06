Ethiopië: klimaatopwarming bedreigt tot 60% van de koffie-oogst

tegen het einde van deze eeuw 40 tot 60% van zijn koffieplantages kunnen kwijtspelen als gevolg van de klimaatwijziging. Ethiopië zoutegen het einde van deze eeuw 40 tot 60% van zijn koffieplantages kunnen kwijtspelen als gevolg van de klimaatwijziging. Dat schrijft de Britse krant The Guardian . De kwaliteit van Ethiopische koffie voor koffieliefhebbers kan worden vergeleken met wat Franse wijn voor wijnamateurs betekent.

Ethiopië is een relatief kleine producent van koffiebonen en rangschikt slechts als de op acht na grootste exporteur ter wereld. Toch is de koffie-oogst van cruciaal belang voor dit Afrikaanse land dat voornamelijk van de uitvoer van koffie leeft. In de sector zijn miljoenen Ethiopiërs tewerkgesteld.

Omdat de gemiddelde temperatuur in het land nu steeds verder stijgt, dreigen de oogsten te worden vernield en zal ook de kwaliteit van de koffiebonen verminderen. Hogere temperaturen zijn ook een broeihaard voor nieuwe soorten insecten en bacteriën waartegen koffiebonen niet bestand zijn.

Is er een oplossing?

De enige oplossing voor de Ethiopische koffieboeren is om hun plantages te verhuizen naar hoger gelegen – en dus koudere – gebieden.

Sommige klimatologen houden rekening met het verlies tegen 2050 van zowat de helft van alle koffieplantages wereldwijd.