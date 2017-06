Afpersing kost bedrijven in El Salvador elk jaar 3% van het bbp

El Salvador is een van de meest gewelddadige landen ter wereld. Het Centraal-Amerikaanse land telt net als Vlaanderen 6 miljoen inwoners en een oppervlakte die driekwart bedraagt van die van België. Toch worden er dagelijks gemiddeld 14 mensen vermoord.

In het land is al jaren een bloedige strijd bezig tussen verschillende machtige straatbendes, de zogenaamde ‘mara’s’. Barrio 18 en Mara Salvatrucha, twee rivaliserende criminele bendes, hebben van een aantal armere regio’s in het land echte oorlogszones gemaakt.

Die machtsstrijd heeft van het land met jaarlijks 65 moorden per 100.000 inwoners de op één na meest dodelijke natie in de westerse wereld gemaakt. Enkel in Honduras ligt het met 80 moorden per 100.000 inwoners nog hoger. Ter vergelijking: bij ons ligt dat moordcijfer op 1,5 per 100.000.

Zaken doen in El Salvador

Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de zakenwereld. Jaarlijks betalen zakenlui gemiddeld 750 miljoen dollar aan de bendes door wie ze worden afgeperst. In totaal verdwijnt zo 3% van het bbp van El Salvador van uit de kassa van bedrijven rechtstreeks in de zakken van criminelen. Maar de rekening loopt nog een pak verder op: het geweld kost het land zo’n 4 miljard dollar per jaar, de kosten die aan veiligheid en de verzorging van gewonden worden uitgegeven inbegrepen.

Niet enkel ondernemers worden afgeperst, ook werknemers, die vaak tussen de 150 en 250 dollar per maand verdienen, moeten aan de gangsterbendes bedragen tussen de 5 en 15 dollar per maand afstaan in ruil voor zogenaamde ‘bescherming’ .

In totaal zijn er een 60.000-tal bendeleden.

Vele slachtoffers van het bendegeweld vluchten het land uit om zich in Mexico, de VS en Canada te vestigen.

De regering Trump wil de hulp die ze aan Mexico en andere Centraal-Amerikaanse landen biedt drastisch gaan reduceren. Een deel van dat geld wordt besteed aan de strijd tegen geweld, armoede en de corruptie die net maakt dat mensen hun land ontvluchten en naar de VS proberen te vluchten.