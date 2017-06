Waarom een soldaat op straat nooit misstaat

Die militairen op straat en heel het overspannen debat daarrond. In Brussel Centraal heeft er zo eentje een terrorist tijdig neergeschoten die met een klunzig gemaakte spijkerbom rondliep, waardoor een bloedbad kon vermeden worden. Heel rechts juicht, terwijl links mokt, want de mensenrechten enzo, weet u wel, die terrorist had niet de kans om een advocaat te bellen terwijl hij Allah Akbar riep en op de militairen afstormde.

In een DS-column laat Gaea Schoeters zich helemaal gaan, en ziet het khaki op straat zonder meer als een bedreiging voor de democratie, terwijl je toch zou denken dat die bedreiging van een heel andere kant komt. Onder de nogal misleidende titel “Willen we echt dat soldaten terreurverdachten doodschieten?” (de man was wel wat meer dan zomaar een “verdachte”) wil Gaea opkomen voor de rechtsstaat die, zoals bekend, door de ideologie van onze bommenman door dik en dun verdedigd wordt. Een vreselijke column is dat, zeer poco-Christelijk ook, waarin eigenlijk wordt gesteld dat we ons moeten laten afslachten zonder verweer, maar goed, in een democratie moet dat kunnen, zo’n zelfmoordvisie naar voor brengen.

[…] Men miskent het showelement van zo’n militaire patrouille, waarin tegelijk toch duidelijk gemaakt wordt dat het geweldmonopolie dat we als burger aan de overheid uitbesteden, geen ijdele zaak is maar dé hoeksteen van de rechtsstaat. Het is net in een burgermaatschappij dat het militaire een attractie is, of eventueel zelfs een symbool van collectieve daadkracht, en geen dreiging.

Al dat gezeur over “geen politiestaat” en “militairen terug naar de kazernes”, alsof er hier elk moment een Chileense coup kan plaatsvinden, behoort tot het belegen spandoekmateriaal van oudlinks. We zitten gewoon even met een probleem, en de aanwezigheid van militairen op straat wordt een duurzaam fenomeen, ook als de terreurdreiging wegvalt, omdat het gewoon goed staat in het postmoderne straatbeeld. De auteur Johan Sanctorum publiceert op zijn blog Acta Sanctorum, waar ook een meer uitgebreide versie van deze column staat. Deze opinie vertolkt enkel zijn mening.