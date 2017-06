Amazon gaat Nike-producten verkopen en dat heeft enorme gevolgen

Amazon en Nike hebben volgens verschillende media een akkoord bereikt om de producten van de sportschoenenproducent via de webwinkel van Amazon te verkopen.

Nike heeft distributie-akkoorden met een aantal distributeurs (o.a Footlocker), maar had tot nog toe geweigerd zijn producten ook via Amazon te verdelen. Omdat fysieke winkels steeds meer van hun aantrekkingskracht verliezen, wordt online distributie ook voor een bedrijf als Nike steeds belangrijker.

Dat bedrijf doet zelf grote inspanningen om zijn e-commerce-activiteiten uit te breiden, maar wil nu via Amazon een groter publiek bereiken. De overeenkomst laat de producent van sportkledij en -schoenen ook toe om meer controle uit te oefenen op de manier waarop Amazon de marketing voor zijn producten gaat voeren. Vandaag worden al Nike-producten op Amazon verkocht, maar dat gebeurt via derde partijen op wiens activiteiten de sportschoenenfabrikant weinig of geen invloed heeft.

Investeerders op financiële markten reageerden zoals kon worden verwacht: het aandeel Nike schoot woensdag 2% hoger, terwijl Footlocker 5% moest inleveren. Verwacht wordt dat Amazon een deel van de verkopen die nu nog in fysieke winkels plaatsvindt gaat inpikken.

Waarom is dit belangrijk?

De technologie maakt tussenpersonen steeds meer overbodig. Het proces dat kopers en verkopers samenbrengt wordt in verschillende sectoren steeds verder verstoord door technologie.

Zo worden traders in aandelen en obligaties op dezelfde manier vervangen door algoritmische handel als retailers worden ge-Amazon-iseerd.

Bedrijven die hun zakencijfer halen uit de verkoop van producten die door andere partijen worden geproduceerd moeten steeds dichter aanleunen bij de technologische leiders in hun segment indien ze willen overleven.