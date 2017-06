McDonald’s vervangt 2.500 kassiers door digitale kiosken

Het aandeel McDonald’s noteert vandaag 26% hoger dan in januari en is daarmee een van de weinige aandelen in de restaurant- en fastfoodsector die het goed doet.

Er is een reden voor deze beurseuforie, schrijft analist Andrew Charles van het onderzoeksbureau Cowen, in een nota aan zijn klanten. De stijging in de verkopen die de fastfoodketen al een tijd laat optekenen is een gevolg van de Experience of the Future-strategie, die anticipeert dat digitale kiosken bij McDonald’s tegen eind dit jaar al op zijn minst 2.500 kassiers zullen vervangen. Tegen eind 2018 zouden er dan nog eens 3.000 volgen.

McDonald’s introduceert bestellen per smartphone

Cowen maakt ook gewag van plannen die McDonald’s zou hebben om in 14.000 Amerikaanse restaurants nog voor eind dit jaar bestellen per smartphone mogelijk te maken:

“We geloven dat mobiele bestellingen de drive-thru-bestellingen (+70% van het zakencijfer in de VS) nog beter zullen aanvullen. Klanten die mobiel bestellen en betalen kunnen ook de wachtrijen in de drive-thru van de restaurants ontlopen. Een medewerker van de keten zal de bestelling immers tot aan de wagen van de consument brengen.”

“In de jaren zeventig stond McDonald’s met zijn drive-thru aan de wieg van een echte revolutie in de restaurant-wereld,” merkt Andrew Charles op. “Nu wordt die beleving opnieuw getransformeerd.”

Analisten verwachten dat McDonald’s in de toekomst steeds meer mensen zal vervangen door “Big Mac ATMs“

Waarom is dit belangrijk?

De bekende restaurantketen Wendy’s maakte in februari al plannen bekend om zelfbedieningskiosken te installeren in 1.000 van zijn vestigingen. Het gaat om 16% van alle Wendy-locaties in de VS. Dankzij het gebruik van nieuwe technologie wil de keten de efficiëntie in zijn restaurants verder verhogen. De investering wordt volgens de CIO van Wendy’s op 2 jaar volledig gerecupereerd.

Zowel Hillary Clinton als Bernie Sanders beloofden tijdens hun campagne de minimumlonen in de VS te zullen optrekken tot 15 dollar per uur. Makkelijker gezegd dan gedaan dus, vooral wanneer als gevolg van zo’n belofte nog meer mensen hun werk verliezen. Maar politici kunnen dat laatste altijd op de 1% steken.