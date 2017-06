De Fédération Internationale de Football Association (Fifa) staat voor een belangrijke budgettaire uitdaging.

Verwacht wordt immers dat volgend jaar nog 605 miljoen dollar inkomsten zullen kunnen worden gerealiseerd, terwijl de voorbije tien jaar onafgebroken omzetten van meer dan 1 miljard dollar konden worden gemeld.

De internationale voetbalfederatie boekte vorig jaar ook een verlies van 369 miljoen dollar. Dat betekende een verdrievoudiging tegenover het negatieve resultaat van het jaar voordien. Ook dit jaar wordt een verlies van 489 miljoen dollar verwacht.

Toch hoopt de federatie om zijn doelstellingen tegen de organisatie van het World Cup in Rusland te kunnen halen.

Sponsors

De Fifa werkt met cyclussen van vier jaar, afgerond met de organisatie van de World Cup. Berekend werd dat de huidige cyclus, die volgend jaar met de World Cup in Rusland wordt bekroond, 5,6 miljard dollar inkomsten zou moeten realiseren.

Dat bedrag zou vooral moeten worden gerealiseerd door een sterke toename van de inkomsten die rond de Russische World Cup zouden moeten worden geboekt.

“Het succes zal echter van de televisiegelden en sponsoring afhangen,” aldus het magazine The Economist. “Er dreigen echter problemen, want in beide gevallen heeft de federatie een belangrijke achterstand opgelopen.”

“Vertrouwde sponsors zoals Sony, Emirates en Castrol hebben afgehaakt,” zegt The Economist. “Tot nu zijn voor de World Cup slechts twaalf van de vierendertig mogelijke sponsors vastgelegd. Voor de lokale sponsoring is bovendien alleen al een contract getekend met Alpha Bank uit Moskou. Er is zelfs geen mediapartner om het evenement in het gastland uit te zenden.”

Bij de vorige editie van de World Cup, drie jaar geleden in Brazilië, waren alle contracten voor sponsoring en media al geruime tijd vooraf afgerond en ondertekend. Volgens een aantal waarnemers moeten de huidige problemen worden gelinkt aan de schandalen rond onder meer corruptie die de Fifa de voorbije jaren heeft moeten verwerken. (mah)