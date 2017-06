Het farmabedrijf Ecuphar uit Brugge, distributeur van gezondheidsproducten voor dieren, wordt overgenomen door zijn Britse sectorgenoot Animalcare.

Met de transactie is een bedrag gemoeid van 34 miljoen Britse pond. Door de transactie worden Marc Coucke en Chris Cardon, die Ecuphar in handen hadden, echter hoofdaandeelhouder van de Britse groep. Zij verwerven een belang van 46 procent in de Britse groep.

Bovendien wordt Jan Boone, chief executive van Lotus Bakeries, voorzitter van Animalcare. Door de samensmelting willen Ecuphar en Animalcare de basis leggen van een Europese groep.

Ecuphar, oorspronkelijk opgericht door Chris Cardon, nam eerder ook het Spaanse bedrijf Esteve over.

Complementair

Ecuphar beschikt op dit ogenblik over een portfolio met een honderdtal producten en is actief in een dertigtal landen. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 78 miljoen euro en realiseerde daarbij een bedrijfswinst van 10,1 miljoen euro.

Eerder al was aangegeven dat de onderneming over een periode van een vijftal jaar de ambitie had een activiteit met een omzet van 300 miljoen euro uit te bouwen, waarbij tevens gemikt zou worden op een operationele winst van 40 miljoen euro.

Ecuphar is het tweede bedrijf dat door Cardon werd opgericht. Eerder lanceerde hij ook al Mooss Pharma, dat nadien door Omega Pharma van Marc Coucke zou worden overgenomen.

Iain Menneer, chief executive van Animalcare, benadrukt dat de fusie met Ecuphar belangrijke groeimogelijkheden inhoudt. Hij voegt eraan toe dat de twee bedrijven bijzonder complementair zijn en gezamenlijk toegang hebben tot een vijftigtal exportmarkten, waarbij bovendien op een versterkte portfolio van middelen voor de dierengezondheid kan worden teruggevallen.

Bovendien verwacht hij bijkomende mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Tot nu toe was vermogensbeheerder Liontrust met een belang van 12,5 procent de grootste aandeelhouder van Animalcare.