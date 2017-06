We geven samen 38 miljard dollar uit op luchthavens

Vorig jaar gaven we samen 38 miljard dollar uit op luchthavens, de uitgaven in duty-free winkels inbegrepen. Tegen 2021 zou daar nog eens 27% bijkomen voor een totaal van 49 miljard dollar, blijkt uit cijfers van GlobalData

“Dat we op luchthavens steeds meer uitgeven mag niet verwonderen”, zegt onderzoeker Maureen Hinton van Global Data:

“Steeds meer mensen reizen en vanwege de toegenomen veiligheidsmaatregelen in verband met terrorisme, verblijven we ook steeds langer op die luchthavens. Dit publiek heeft tijd over en geeft graag geld uit, vooral wanneer het op vakantie vertrekt.”

De Aziatische luchthavens genereerden in 2016 met ruim 14,8 miljard de meeste inkomsten. Vooral Chinezen geven veel geld uit. Europa volgt met 10,7 miljard, waar vooral Britse vlieghavens van de Brexit en de val van het pond profiteerden.

Ook in de VS – bekend om hun vrij beperkte shoppingaanbod in vlieghavens – werd meer gespendeerd dan een jaar eerder, al lijken toeristen toch tweemaal na te denken vooraleer de oceaan over te steken, vanwege de strengere immigratiepolitiek van de administratie Trump.