‘Stoottroepen’ Erdogan niet welkom op G20 in Hamburg

Duitsland heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gevraagd de bodyguards die vorige maand in Washington negen betogers het ziekenhuis in hebben geslagen niet mee te brengen naar de G20-top. Die vindt volgende week in Hamburg plaats.

Volgens Martin Schafer, een woordvoerder voor het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, “toonden sommige buitenlandse veiligheidsdiensten van de Turkse delegatie toen geen respect voor de wet en zijn ze daarom nu en in de toekomst niet welkom in Duitsland.”

Volgens Die Welt had het ministerie een lijst met 50 namen gekregen van mensen die Erdogan naar Hamburg zouden vergezellen. Een aantal daarvan zou bij het incident in Washington betrokken zijn geweest.

Erdogan: “Mijn mensen hebben niets misdaan. Wat voor een rechtssysteem is dit?”

Op 16 mei had de Turkse president zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump in Washington ontmoet. Betogers die in de nabijheid van de Turkse ambassade tegen de komst Erdogan hadden geprotesteerd, waren al snel in een straatgevecht verwikkeld geraakt met de persoonlijke bodyguards van de Turkse president.

Een maand later had Washington 12 arrestatiebevelen uitgevaardigd voor de bodyguards van Erdogan. Twee onder hen waren net na het incident al even in hechtenis genomen, maar daarna weer vrijgelaten.

Midden juni liet Erdogan dan weten dat zijn mensen niets verkeerd gedaan hadden en stelde hij de legaliteit van de arrestatiebevelen in vraag:

“Mijn mensen hebben niets misdaan. Daarenboven werden nog 2 van onze broeders gearresteerd. Wat voor wetten zijn dit? Wat voor een rechtssysteem is dit?”

100.000 betogers

Verwacht wordt dat tijdens de G20 top in Hamburg zon 100.000 betogers zullen opdagen. Sommigen zullen protesteren tegen de aanwezigheid van Donald Trump; anderen anderen tegen die van de Russische president Vladimir Poetin. Ook worden Koerdische betogers verwacht, die de aanwezigheid van Erdogan zullen aanvechten.