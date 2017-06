Helikopters ruilen olie-industrie in voor jetset

Helikopters die ingeschakeld werden voor de bevoorrading van olieplatformen, worden steeds meer gebruikt voor het privévervoer van vermogende personen.

Dat hebben eigenaars van helikoptervloten tegenover de Britse zakenkrant Financial Times bevestigd.

De dalperiode in de oliesector ging daarbij gepaard met de opkomst van een aantal modellen uit de deeleconomie, waardoor onder meer verplaatsingen met een helikopter gemakkelijker betaalbaar worden.

In de Verenigde Staten waren midden juni nog amper tweeëntwintig offshore olieplatformen operationeel. Drie jaar geleden werden meer dan zestig actieve platformen geteld.

“Helikopterbedrijven zoals Bristow en Era, die voorheen vooral actief waren in de oliesector, werken nu samen met de luchtvaartgroep Blade, die instaat voor het vervoer van vermogende klanten,” aldus de Financial Times.

“Onder meer worden klanten vanuit Manhattan met helikopters overgebracht naar vakantieverblijven op de Hamptons of Nantucket. Ook worden vanuit Los Angeles vluchten georganiseerd naar strandlocaties zoals Malibu. Op die manier proberen de vlooteigenaars compensaties te vinden voor de zware klappen die de oliesector de voorbije drie jaar heeft gekregen.”

Jonathan Baliff, chief executive van Bristow, erkent dat het bedrijf naar een diversifiëring zoekt.

“Bristow heeft samen met klanten zoals Shell of British Petroleum de problemen in de oliesector aan den lijve ondervonden,” aldus Baliff. “We hebben altijd geweten dat olie en gas niet eeuwig werk konden garanderen. Door de dalperiode die de oliesector heeft meegemaakt, beschikt het bedrijf over een overcapaciteit die elders kan worden ingezet.”

Bristow stelt onder meer een aantal helikopters ter beschikking van de Britse kustwacht, maar ziet vooral in de private luchtvaart een belangrijke groeisector.

Achter Blade gaan vooral figuren uit de mediasector schuil. Het bedrijf werd opgericht door Rob Wiesenthal, een gewezen kaderlid van Warner Music en Sony, maar wordt ook gesteund door namen zoals David Zaslav (Discovery Communiations), Eric Schmidt (Alphabet), Bob Pittman (iHeartRadio) en Barry Diller (InterActiveCorp). (mah)